Verdacht poeder in pakket voor vrouw in Mechelen blijkt gips

Het was de tweede dag op rij dat de hulpdiensten in Mechelen te maken kregen met verdacht poeder. Bij OVAM kwam maandag een brief toe. Na onderzoek bleek er strychnine in te zitten, dat onder meer gebruikt wordt in rattengif.

Gisteren (dinsdag) kwam een jonge vrouw naar het politiekantoor in de Frederik de Merodestraat met een pakket dat ze niet vertrouwde. Opnieuw werden uit veiligheid de grote middelen ingezet, maar uit onderzoek is later gebleken dat het gips was.

Desondanks spoort de politie de afzender van het pakket nog op.