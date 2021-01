Verhuizen van en naar het Witte Huis in vijf uur tijd, hoe gaat dat?

Dat poetsen tussen twee bewoners in gebeurt altijd uiterst nauwgezet, zegt grondig, zegt Anita McBride aan AP. Zij was een assistente van voormalig president George W. Bush en hielp hem bij zijn verhuizing uit het Witte Huis in 2009. Alles ondergaat een stevige poets- en opknapbeurt. Meubels verplaatsen, tapijten stofzuigen, plinten poetsen, gordijnen uitkloppen, lamellen afvegen, lampen opblinken, ramen wassen, in alle hoeken en kanten stof verwijderen... Alle ruimtes komen aan bod. Wat stuk is wordt vervangen en is er een nieuw likje verf op de muur nodig, dan kan dat ook.

Dit jaar wordt er nog meer dan anders aandacht besteed aan de schoonmaak door het coronavirus. Bovenop de gebruikelijke procedures zal er nu een speciale "Covid-19-schoonmaak" van het Witte Huis zijn. Volgens CNN zou het kostenplaatje daarvan bijna 500.000 dollar bedragen.

De voorbije maanden zijn meerdere medewerkers van het Witte Huis besmet geraakt met het coronavirus, onder wie ook Donald en Melania Trump zelf. Verkozen president Joe Biden wordt wel meermaals getest op een mogelijke besmetting en is intussen ook gevaccineerd, maar zijn leeftijd (78 jaar) maakt van hem wel een risicopatiënt. Gezondheidsexperts in de VS hebben al gewaarschuwd om extra maatregelen te nemen tijdens het hele verhuisproces.