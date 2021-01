Voor het eerst was een speciale procedure nodig voor de overdracht van de nucleaire codes aan een nieuwe president

Er is niet zoveel bekend over het fameuze "zwarte koffertje" dat het lot van de wereld in handen houdt. Het zou gaan om een metalen koffer in een onopvallende zwarte lederen tas. Die zou een keuzelijst van mogelijke doelwitten bevatten, evenals de procedures en de geheime codes voor een VS-president om strategische kernwapens te lanceren. De koffer zou ook meteen in communicatie staan met de militaire staf indien hij geopend wordt. De koffer wordt 24 uur op 24 uur gedragen door een speciale hoge officier die altijd in de buurt van de president is. Voor alle eventualiteiten zijn er ook reservekoffers nabij de vicepresident en op een geheime plaats.