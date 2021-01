Vorig jaar drie keer zoveel overtredingen in lage-emissiezone in Antwerpen

Sinds begin vorig jaar mogen enkel dieselwagens met minimum Euronorm 5 en wagens op benzine of LPG met minstens Euronorm 2 nog binnen in de LEZ in Antwerpen. Het lijkt erop dat niet iedereen hier van op de hoogte was, want vooral in het begin van het jaar werden er erg veel overtredingen geregistreerd.

In januari waren er nog meer dan 14.000 overtredingen in de LEZ, in februari waren het er ruim 8.000 en in maart daalde het aantal naar zo'n 4.000. De nieuwe regels waren toen waarschijnlijk al beter gekend, maar de daling heeft ook te maken met de coronacrisis. In maart kwam er tijdelijk een verbod op niet-essentiële verplaatsingen.