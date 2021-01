't Scholeke in Bekkevoort dicht na twee besmettingen, één persoon besmet met Britse variant

Alle kinderen van de kleuterschool en van de lagere school moeten tot en met zondag 24 januari in quarantaine. In de vrije basisschool 't Scholeke zijn twee besmettingen met het coronavirus vastgesteld bij een poetsvrouw en bij een leerling uit het eerste of tweede leerjaar. Eén van hen is besmet met de Britse variant van het coronavirus.

Burgemeester Hans Vandenberg (CD&V) van Bekkevoort: "Er is beslist om de school al zeker tot en met vrijdag te sluiten, de hele lagere school en de kleuterschool. De kinderen van het eerste en tweede leerjaar zijn gisteren nog getest. Het zal van de resultaten afhangen of de school volgende week weer open kan." De kinderen van 't Scholeke mogen ook niet deelnemen aan buitenschoolse activiteiten zoals sportclubs of muziekschool. Opvang door grootouders wordt afgeraden.