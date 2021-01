Food Act 13 redde vorig jaar meer dan 350 ton voedsel uit de vuilnisbak: "Dat is ongeveer 1.500 kilo per dag"

"Niet alleen de hoeveelheid aan eten, maar ook de diversiteit ervan betekent een grote meerwaarde voor die verdeelpunten", vertelt Trees Vandeputte. Zij is vrijwilligster bij Oeze Winkel in Avelgem, één van de verdeelpunten. "We krijgen heel wat verse groenten en vers fruit en dat is echt een meerwaarde."

Met het eten dat wordt opgehaald, steunt W13 zo'n 7.500 gezinnen in de regio. 2020 was een recordjaar: er is nog nooit zo veel opgehaald. Maar volgens de organisatie wordt er nog altijd veel weggegooid en kan dat record dus zeker nog gebroken worden.