Weinig coronabesmettingen in basisscholen in Houthulst en omgeving: "1,5 procent test positief"

Zondag raakte bekend dat er in het woonzorgcentrum in Merkem een grote uitbraak is van de Britse variant van het coronavirus. Bovendien raakten ook inwoners van de instelling voor mensen met een beperking De Vleugels in Klerken besmet. Uiteindelijk werd beslist om alle basisscholen in Houthulst, Diksmuide en Lo-Reninge te testen. Ook Westouter werd getest, omdat er mogelijk een link is met de besmetting in de instelling De Vleugels.



De scholen zijn sinds de uitbraak in de gemeenten zoveel mogelijk opengebleven. In Houthulst moet nu één klas sluiten, omdat er drie leerlingen besmet zijn. Het gaat om het vijfde leerjaar in de lagere school in Merkem.