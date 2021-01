Woonzorgcentra Geel hebben te veel coronavaccins: "We geven ze graag aan wie in de vuurlinie staat"

In Geel hebben ze heel zorgvuldig gevaccineerd in de woonzorgcentra waardoor er nog 200 dosissen op overschot zijn. Schepen van Zorg & Gezondheid in Geel Griet Smaers (CD&V) is daar heel blij om. "We willen geen enkel spuitje verloren laten gaan. We hebben een Geelse gewoonte om zorg voor elkaar te dragen. Daarom geven we ze graag door aan mensen die in de vuurlinie staan. Denk maar aan onze huisartsen, de vaste vrijwilligers van de woonzorgcentra en het ziekenhuispersoneel", zegt Smaers.



Die beslissing komt er ondanks de melding van fabrikant Pfizer dat er minder vaccins geleverd zullen worden dan eerst verwacht. "We hopen dat we wel gewoon het aantal vaccins zullen krijgen dat ons beloofd is. Ik spring liever heel voorzichtig met het vaccin om en zou niet willen dat er ook maar één druppel verloren gaat", klinkt het bij de schepen.