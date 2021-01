Gemeente Zele krijgt nieuwe groene wijk in centrum: "Verwaarloosd bedrijventerrein wordt frisse woonbuurt" 

Met de aanleg van de nieuwe wijk wil het gemeentebestuur naar eigen zeggen iets doen aan de verstedelijking en betonnering van het centrum. “De keuze die we maken om groen in de kern van de gemeente te brengen en maximaal te ontharden is een kwalitatieve opwaardering waar we ten volle zijn voor gegaan”, zegt burgemeester Knop.

Voor de ontwikkeling van de wijk zal dus eerst de oude bedrijfssite tegen de grond moeten gaan. De gemeente laat weten dat daarvoor een sloopsubsidiedossier is ingediend: “Van zodra de middelen worden toegekend is het de bedoeling om onmiddellijk de oude gebouwen af te breken. We zijn ook al op zoek naar een ontwikkelaar, zodat we van zodra de sloop is gebeurd heel snel kunnen schakelen.”