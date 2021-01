Heilig Hart Ziekenhuis Tienen ontgoocheld na vaccinatiestop zorgpersoneel: "Nieuws komt hard binnen"

Vooral de mensen die in de frontlinie staan hebben het er moeilijk mee: "We hadden al lijsten opgesteld van mensen die een vaccin zouden krijgen, en de vaccinatiebereidheid is ook hoog en dan valt het kaartenhuisje in mekaar", gaat Struyven verder. "We zullen het vol moeten houden. We gaan mensen blijven ondersteunen dat ze goed werk blijven leveren, en we hopen dat we binnen een paar weken toch kunnen beginnen met vaccineren."