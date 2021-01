Gebouw ingestort na zware explosie in centrum van Madrid: zeker 2 doden 

De ontploffing heeft meerdere verdiepingen van het pand verwoest. Op beelden die circuleren op sociale media is te zien dat er tot ver in de omtrek puin op straat ligt.



In de buurt van het getroffen gebouw bevindt zich een rusthuis. De bewoners worden uit voorzorg geëvacueerd naar een nabijgelegen hotel. Geen enkele rusthuisbewoner zou gewond zijn geraakt. Ook andere gebouwen in de buurt worden ontruimd.



De politie heeft een veiligheidszone afgebakend aan het gebouw.