10 jaar Arabische Lente: In Egypte regeert de angst

Op de ‘Dag van de Woede’ komen tienduizenden Egyptenaren samen op het Tahrirplein in Caïro uit onvrede met de politieke situatie, de stijgende armoede en de werkloosheid. Geïnspireerd door de revolutie in Tunesië, eisen de demonstranten het vertrek van president Hosni Moebarak. Moebarak is dan al 30 jaar aan de macht als president en wordt beschuldigd van grootschalige corruptie die hem en zijn familie miljarden opbracht. In de hoop de rust te doen terugkeren, ontslaat hij na enkele dagen de voltallige regering, maar hij heeft geen oren naar de eisen van de vreedzame demonstranten om zelf af te treden.