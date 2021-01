Aanpak georganiseerde misdaad in Limburg loont: “Dit jaar hebben we 16 miljoen euro in beslag genomen”

Ondanks de coronacrisis hebben zware criminelen niet stilgezeten in 2020. Zo heeft de federale gerechtelijke politie in Limburg voor meer dan 16 ton cocaïne en 16 miljoen aan cash en goederen in beslag genomen. Maar niet alleen cocaïne is een probleem, ook synthetische drugslabs blijven de kop opsteken. “Samen met Zuid-Nederland zijn wij de grootste producent van synthetische drugs", vertelt Kris Vandepaer van de FGP. "Ook dat is een concurrentiële markt, en daar worden concurrenten uitgeschakeld op een wijze die niet altijd fraai is.” De politie onderzocht in 2020 zo’n 30 afrekeningen in onze provincie, waarbij in twee gevallen zelfs explosieven zijn gebruikt.