Achelse trappist is niet langer échte trappist omdat laatste broeder abdij verliet: "Productie is niet in gevaar"

Abt Nathanaël vindt het uiteraard jammer dat het trappistenlogo niet langer op de flesjes Achel zal prijken, toch wil hij benadrukken dat je Achel nog steeds zonder problemen een trappist mag noemen. "Het zijn de broeders uit Westmalle die de abdij in Achel hebben opgericht. Het bier wordt nog steeds onder ons toezicht gebrouwen. Noem het dus gerust nog steeds trappist. Maar het logo mogen we niet meer gebruiken, omdat er dus geen levende gemeenschap in Achel aanwezig is."

Het bier zelf zal niet van smaak veranderen, en ook de productie komt niet in gevaar. "Integendeel: op dit moment investeren we in een nieuwe, grotere brouwzaal. Die zal in de lente in gebruik worden genomen."