Adviseur internationale vaccincoalitie: "Vaccins maken is niet hetzelfde als brood bakken, productieproces heel complex"

Luc Debruyne, die voor alle duidelijkheid niet in naam van Pfizer spreekt, legde in "De ochtend" op Radio 1 uit dat het vaccinatieproductieproces bijzonder complex is en dat niemand op deze wereldwijde coronacrisis voorbereid was. Hét sleutelwoord bij het vaccinatieproductieproces is kwaliteitscontrole. "1.001 redenen kunnen de productie stopzetten omdat er enorme kwaliteitseisen gesteld worden. We mogen niet vergeten: we vaccineren gezonde mensen. 70% van de tijd van het productieproces zijn kwaliteitstesten en testen om te kijken of de machinerie nog altijd werkt. Daarom wordt er nu en dan gestopt om bijsturingen te doen om kwaliteitsnormen te halen. Laten we blij zijn dat er zoveel testen gebeuren. Het belangrijkste is dat er geen enkel vaccin de fabriek verlaat dat niet voldoet aan die kwaliteitseisen."