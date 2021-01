Al meer dan 300 klachten over zonnepanelen-arrest bij Vlaamse Ombudsman: "Zelden geziene verontwaardiging"

De Vlaamse Ombudsdienst heeft in een week tijd al meer dan 300 klachten ontvangen naar aanleiding van het arrest van het Grondwettelijk Hof over de zonnepanelen en de digitale meter. Ombudsman Bart Weekers wil graag helpen om de "vertrouwensbreuk" te herstellen. De voorgestelde compensatie is volgens hem "een deel van de oplossing". "Maar dat alleen herstelt geenszins het vertrouwen", klinkt het.