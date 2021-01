Antwerps café Zeezicht stopt boycot Amerikaanse producten: "Trump is weg dus Coca-Cola mag weer"

Begin 2017 haalde het Antwerpse café Zeezicht vanop de Dageraadplaats de wereldpers. Tot in The Washington Post ging het over hun boycot van Amerikaanse producten. De café-uitbaters deden dat uit protest tegen de aanstelling van Donald Trump. Vier jaar lang vond je er geen Coca-Cola, Amerikaanse whisky, chips van Lays of sauzen van Heinz. Zelfs het Belgisch water van Chaudefontaine werd verbannen omdat het behoort tot de Coca-Colagroep. Tot vandaag. "Biden is president dus gaan we onze boycot stopzetten. Dat hadden we beloofd en we gaan nu opnieuw Amerikaanse producten in ons gamma opnemen", zegt David Joris van het Zeezicht in "Start Je Dag".