Antwerpsupporter Luk Wyns over Lamkel Zé: "Ze moeten zijn trui aan zijn broek vastnaaien, zoals bij kindjes!"

Antwerpsupporter Luk Wyns is niet onder de indruk van het heroptreden van Lamkel Zé. De Kameroense fratsenmaker stond gisteren na maanden opnieuw in de basis tegen Cercle Brugge én maakte het winnende doelpunt. Of het nu allemaal weer goed is? "Nee, dat denk ik niet", lacht Wyns in "Start Je Dag" op Radio 2 Antwerpen.