Te koop: oud pompgebouw aan kanaal Bossuit-Kortrijk

Het pompgebouw in Bossuit is gebouwd rond 1860. Het is net zo oud als het kanaal Bossuit-Kortrijk. Dat werd op 3 jaar tijd gegraven door meer dan 1.000 arbeiders en 40 paarden. De pompen moesten het kanaal van voldoende Scheldewater voorzien. Maar toen het kanaal in de jaren 70 van de vorige eeuw verbreed werd, waren ze niet langer nodig.



Het gebouw heeft een bijzondere voorgevel en veel binnenruimte. Vroeger stonden er stoommachines om de pompen aan te drijven. Avelgem kocht en renoveerde het gebouw in 1992. Ooit zat de toeristische dienst daar en werden er tentoonstellingen georganiseerd. Het is een tijdje een café geweest, maar het staat sinds vorig jaar leeg.