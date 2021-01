AZ Diest vaccineert toch 25 personeelsleden dankzij resterende vaccins van woonzorgcentrum

Het ziekenhuis in Diest was, net zoals veel andere ziekenhuizen, ontgoocheld dat de vaccinatie voor hun personeelsleden opgeschort is. De vaccinaties die ze kregen van het woonzorgcentra zijn alvast een lichtpunt. "We zijn ontzettend blij dat we dankzij onze goede contacten met de plaatselijke woonzorgcentra alvast onze eerste medewerkers kunnen vaccineren", zegt Ann Vanden Bergh, verpleegkundig directeur bij AZ Diest. "Het is een geschenk voor de zorgverleners. We hopen dat we snel verder kunnen gaan, we zijn er klaar voor."