Bart De Wever roept 6.500 Antwerpenaren uit 2 wijken op om zich te laten testen: "Besmettingcijfers liggen hoger"

Het aantal coronabesmettingen is in enkele Antwerpse buurten de laatste dagen hoog in vergelijking met het stedelijk gemiddelde. Dat wil de stad nu graag opvolgen. "Onze stedelijke crisiscel volgt de coronabesmettingen wijk per wijk op. We willen nu in de wijken waar het slecht gaat een grote steekproef te doen. Op die manier hopen we te weten te komen wat er aan de hand is en of er daar eventueel sprake is van andere varianten van het virus", vertelt Bart De Wever.