Bezoekers woonzorgcentra Senior Living Group moeten FFP2 mondmasker dragen

Ook wie op bezoek komt zal zo een FFP2 mondmasker moeten dragen. Wie er zelf geen heeft, kan het kopen in het Woonzorgcentrum zelf. Peter Persyn, medisch raadgever bij SLG: "We hebben al enkele huizen die getroffen zijn door de Britse variant en we willen in de laatste rechte lijn naar de vaccinaties de bewoners geen extra risico laten lopen." Volgens Persyn bieden deze FFP2 maskers toch meer bescherming dan de chirurgische mondmaskers.