Een nieuwe president, een nieuw decor: dit zegt het nieuwe Oval Office over de weg die Biden wil inslaan

En uiteraard zijn Trump en zijn familie niet meer te zien in het kantoor. Een nieuwe reeks familiefoto's staat netjes op een kast achter het bureau, met daarbij ook een foto van Bidens in 2015 aan hersenkanker overleden zoon Beau. Ook een reeks vlaggen van de Amerikaanse militaire takken, die Trump oorspronkelijk had toegevoegd, zijn verwijderd.



Maar één constante is er wel nog: de Resolute Desk, gemaakt van eikenhout, afkomstig van het Britse poolschip HMS Resolute. Hoewel presidenten uit wel zes verschillende bureaus kunnen kiezen, gebruikten verschillende presidenten voor Biden al de Resolute Desk, onder wie Trump en Obama. Het bureau was een geschenk van de Britse koningin Victoria in 1880.

In het eerste deel van zijn memoires, "Een beloofd land", looft ex-president Obama het bureau omdat het vol zit "met verborgen laden en vakjes". "En het heeft een middenpaneel dat open kan, wat prachtig is voor een kind dat de kans krijgt om erdoorheen te kruipen." Obama schreef die zin mogelijk met de iconische foto van ex-president John F. Kennedy en diens zoon in gedachten.