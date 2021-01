Veel muziek, ex-presidenten en vuurwerk, maar zonder publiek: acteur Tom Hanks sluit inauguratiedag af met tv-show

Ook Joe Biden zelf en zijn vicepresidente Kamala Harris maakten nog een keer - apart - hun opwachting, vergezeld door hun families. Biden riep ook nu weer op tot "eenheid", net zoals hij daarvoor in zijn inauguratietoespraak had gedaan.



Ook de de drie ex-presidenten die Bidens eedaflegging hadden bijgewoond, kregen een plaatsje in de show. Bill Clinton, George W. Bush en Barack Obama brachten samen hulde aan de Amerikaanse democratie en onderstreepten nog eens het belang van een vreedzame machtsoverdracht.

"Het feit dat wij drieën hier staan te praten over een vreedzame machtsoverdracht, bewijst de institutionele integriteit van ons land", zei Bush. "Dit is een ongewoon iets", sprak Clinton. "We proberen terug te keren naar wat normaal is." Obama, die trots is dat zijn voormalige vicepresident nu president is, zei dat "we niet alleen naar mensen moeten luisteren waarmee we het eens zijn, maar ook naar mensen waarmee we het niet eens zijn". De drie ex-presidenten sloten af door Biden veel succes te wensen.

Bekijk het filmpje van Clinton, Bush en Obama in onderstaande tweet van CNN: