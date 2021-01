Brandweerman raakt gewond bij brand in Waaslandhaven

Afgelopen nacht woedde er brand in de Waaslandhaven, bij Belgian Scrap Terminal Groep. Daarbij raakte een brandweerman gewond. Het heeft in het verleden al vaker gebrand bij dat bedrijf, veelal wordt de brand veroorzaakt door olie- of benzineresten in autowrakken. Het bedrijf staat in voor hoogkwalitatieve ­recyclage. Jaarlijks wordt er meer dan één miljoen ton metaal gerecycleerd.