Britse variant van coronavirus duikt nu ook op 2e school in Geraardsbergen

In Geraardsbergen gaat nu ook de Dolfijne School in Iddergem helemaal dicht nu er naar alle waarschijnlijkheid een coronabesmetting is met de Britse variant van het virus. "De leerlingen, leerkrachten, ouders en grootouders die opgepast hebben moeten in afzondering", laat de school weten. Eerder sloot ook al de basisschool in deelgemeente Viane nadat daar 27 kinderen en 4 leerkrachten besmet bleken met de Britse variant.

Geraardsbergen neemt extra maatregelen om verdere verspreiding van de Britse variant van het coronavirus tegen te gaan. Zo zijn er geen bezoekers meer toegelaten in de woonzorgcentra in de stad. Dat blijft zo tot 7 dagen nadat de bewoners de tweede dosis van hun coronavaccin hebben gekregen. Straks is er opnieuw crisisoverleg.