Brusselse gewest steunt horeca en evenementensector met meer dan 70 miljoen euro: "Komt net op tijd"

De Brusselse horecasector reageert positief. De steun komt net op tijd, zegt Mo Taleb van café Lava in Brussel: "Ofwel krijgen we nu steun ofwel gaan we failliet. Het is echt heel moeilijk. We hopen echt op zoveel mogelijk steun. Alle vaste kosten lopen door. Tot nu kan ik rekenen op steun van mijn familie, ik leen hier en daar en we trekken onze plan. Ik heb hoop dat als iedereen gevaccineerd is dat het gewone leven zal hernemen. De maatregelen duren lang, ik snap het wel, ik ben zelf ziek geweest. Maar we gaan het als horeca overleven, samen zijn we sterk."