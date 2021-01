Center Parcs vernieuwt alle bungalows in vakantiepark Erperheide in Peer

In het vakantiepark Erperheide in Peer worden alle cottages vernieuwd. “Het is de bedoeling om tegen eind juni de 616 cottages klaar te hebben, de eerste 250 zijn al volledig in orde”, vertelt Jean Jonkers van Center Parcs Erperheide. “We zullen dan minder gewone Comfort Cottages hebben, want we merken dat de vraag naar de meer luxueuze bungalows gestegen is, het gaat dan om de Premium en Vip Cottages.”

Een deel van de bungalows wordt heel kindvriendelijk ingericht. “In de woonkamer kan je dieren uit het bos vinden: een eekhoorn, een vos… en er is een vogelhuisje waarin de kinderen zich kunnen verstoppen. In de douche zie je een pad en een kikker. Alles is op maat van de kinderen gemaakt.”