CHECK: onvruchtbaar na een coronavaccin, GPS-chip via een spuit en andere wilde geruchten die blijven rondgaan

Recent dook er op sociale media een video op die ondertussen meer dan 17.000 keer gedeeld is. In die video beweert een Nederlandse auteur dat er plannen zijn om met een nanochip met GPS mensen 'te dehumaniseren en tot slaaf te maken'. "Wanneer een pandemie uitbreekt, probeert men via wetten de mensen te verplichten zich te laten vaccineren om zo de nanochip met GPS te inplanten", zegt hij. De video dateert van 2006. De persoon die de video op sociale media heeft geplaatst, ziet in de video een voorspelling die met COVID-19 zou uitgekomen zijn.

Maar de theorie dat je via vaccins een GPS-chip kan inspuiten was science fiction in 2006 en dat is anno 2021 nog steeds het geval. Waarom? Omdat het in de werkelijkheid gewoonweg onmogelijk is. Een GPS-chip is veel te groot om via een spuit in je lichaam in te planten. Zelfs als er een veel kleinere versie zou bestaan, dan heb je nog steeds het probleem van de batterij. Want een GPS gebruikt veel elektriciteit. Dat zal je wellicht ook al gemerkt hebben bij het gebruiken van je smartphone. De batterij van je smartphone raakt sneller leeg wanneer je de GPS gebruikt. Dus als er al een nanochip met een GPS in je lichaam ingespoten kon worden, dan zou die binnen de kortste keren zonder stroom uitvallen en dus compleet nutteloos zijn.