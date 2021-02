Hoe coronajaar 2020 relaties deed barsten of floreren: meer scheidingen, maar samenwonenden bleven ook vaker samen

Een verklaring kan zijn dat "naast elkaar leven" in coronatijden niet meer mogelijk was. Koppels konden niet zomaar vluchten in het werk of in hobby's, ze moesten praten. "Het belang van communicatie is tijdens de coronacrisis een pak belangrijker geworden", zegt seksuoloog en relatie-expert Wim Slabbinck. Er waren geen uitwijkmogelijkheden, men moest met elkaar in gesprek gaan. En voor sommige koppels had dat voordelen. "Het heeft voor sommige relaties deugd gedaan. Er was meer tijd en ruimte om elkaar opnieuw te gaan ontdekken. In een gehaast leven, waar beide partners fulltime werken, is dat soms heel wat moeilijker", zegt Slabbinck.