Corona-uitbraak na vaccinatie in woonzorgcentrum Zoutleeuw

Er is een grote corona-uitbraak in een woonzorgcentrum in Zoutleeuw. Het gaat om het woonzorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes waar maar liefst 47 van de 77 bewoners positief hebben getest op het coronavirus. Ook acht personeelsleden zijn besmet geraakt. Zij zitten allemaal in quarantaine en voorlopig is de situatie wel onder controle, zegt burgemeester Boudewijn Herbots van Zoutleeuw: "Directie, eerstlijnszorg en agentschap Zorg hebben ingegrepen en hebben een cohorte, een aparte afdeing opgericht waar alle besmette patiënten verblijven. Er is geen reden tot paniek, maar we maken ons wel zorgen."