Coronahonden bijna afgestudeerd: "Vanaf februari kunnen ze besmettingen opsporen"

Pas later wordt getest of de hond de positieve stalen kan onderscheiden van de negatieve. Dat doet de universiteit met speciale kegels. "Over een lengte van 4 meter staan 6 kegels, en in 1 van die kegels zit een positief staal. De hond moet dan aan alle kegels ruiken, en bij het positieve staal gaan neerzitten. Als hij dat goed doet, wordt hij opnieuw beloond."



Momenteel is de testfase van de opleiding aan de gang. "Militairen die vertrekken op missie of terugkomen, mogen natuurlijk niet besmet zijn met het coronavirus. Ze ondergaan dus een officiële test, maar we vragen hen ook om een zweetstaal in te leveren. Dat is maar een kleine moeite, en daarmee kunnen de honden oefenen om de positieve gevallen eruit te halen", legt de professor uit.