"Curieuzeneuzen in de Tuin": 5.000 stukjes gazon gezocht voor groot onderzoek naar droogte

De wetenschappers van CurieuzeNeuzen gaan ook in elke tuin een bodemstaal nemen. Ze willen namelijk weten hoeveel CO2 er is opgeslagen en hoeveel ruimte er nog is voor extra koolstof. Planten nemen CO2 op. Een deel daarvan komt via de wortels en rottend plantenmateriaal in de bodem terecht. Aarde waar veel leven in zit, zoals wormen, humus en schimmels, houdt de koolstof langer vast. Het bodemstaal kan dus ook leren welke rol tuinen, plantsoenen of velden kunnen spelen in het bijhouden van broeikasgassen en wat dat proces precies beïnvloedt.