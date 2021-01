Damesvolleybalclub Saturnus Michelbeke blijft op hoogste niveau na bemiddeling premier Alexander De Croo (Open VLD)

De club moet op termijn een nieuwe vloer en nieuwe verlichting krijgen. Daarvoor is een investering nodig van 75.000 euro. Het nieuwe bestuur heeft tijd tot seizoen 2022-2023 om die investeringen wel of niet te doen. De volleybalzaal van Michelbeke voldoet ook niet aan de nieuwe normen voor internationale wedstrijden, ze is te klein. Het nieuwe bestuur gaat nu bekijken of ze voor die matchen kan uitwijken naar zalen in Gent en Aalst.