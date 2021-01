"De sekte van Saskia": schrijfster Saskia de Coster in de bres voor meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen

In De Morgen voegde ze daar ironisch aan toe: "Ik wil een sekte stichten en de eerste vrouwelijke messias worden. In onze sekte zijn we tegen geld en voor polygamie. Mannen zetten we in voor het grote doel, het genot van de voortplanting. De vrouwelijke solidariteit zal enorm zijn. Een vloedgolf van solidaire sisters zal ook de laatste berg verzwelgen."

Alle gekheid op een stokje: de sekte is een grap, maar de boodschap is bloedernstig: vrouwen moeten het recht hebben om zich uit het patriarchale systeem terug te trekken in een soort van "safe space", verduidelijkt Saskia de Coster in "Pompidou" op Klara.