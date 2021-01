Drone brengt begraafplaatsen van Affligem in beeld

Wie volgende week een drone ziet vliegen boven de begraafplaatsen van Affligem hoeft niet te schrikken. De gemeente wil de drie begraafplaatsen van Hekelgem, Teralfene en Essene digitaal in beeld brengen en gebruikt daarvoor een drone. De bedoeling is om in de toekomst op een eenvoudigere manier over de correcte gegevens te beschikken voor wat betreft de juiste toekenning van begraafplaatsen, de concessieduur en de begraafwijze. Ook het groen (paden, struiken, bomen) op de begraafplaatsen wordt duidelijk in beeld gebracht waardoor ook het groenbeheer efficiënter kan verlopen. Dat alles moet ook zorgen voor een betere dienstverlening naar de burger.