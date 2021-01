Emotionele reacties aan de fabriekspoort Bosch Tienen: 400 jobs bedreigd

Peter De Troch van de directie vindt dat ze bij Bosch moeten focussen op het positieve. "We staan onder zeer zware prijsdruk. We moeten inzetten op wat Tienen wel goed kan. Dat is de automatische wisblokmontage en ook de rubbertechnologie. Dat is hier een fabriek van kennistechnologie. We blijven geloven in de toekomst van Bosch Tienen. Het is echt wel de bedoeling om deze ontslagen op een sociaal verantwoorde manier te laten gebeuren. We gaan de gesprekken nu opstarten. Corona is hier niet de reden van de ontslagen, de prijsdruk van de automobielsector wereldwijd is moordend."