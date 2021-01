Europese leiders verzetten zich niet tegen verbod op niet-essentiële reizen, maar grenzen moeten openblijven

"Het aantal besmettingen stijgt in Europa en terzelfdertijd duiken nieuwe varianten op. Om gebieden waar er een hoog risico is te identificeren moeten we dit verfijnder in kaart gaan brengen. We stellen voor dat er een nieuwe categorie komt van donkerrode gebieden, waar het virus op een heel hoog niveau circuleert. Personen die van donkerrode zones komen, kunnen dan gevraagd worden een test af te leggen voordat ze vertrekken en in quarantaine te gaan als ze aankomen", zegt Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. "Alle niet-essentiële reizen moeten zeer sterk afgeraden worden, zowel in het land als over de grenzen."

Maandag zal duidelijk worden welke zones donkerrood kleuren en welke specifieke maatregelen en reisbeperkingen daaraan gekoppeld worden. Op dit moment is de hele Europese Unie rood gekleurd, behalve Finland en Griekenland.