Eugene Goodman, "de held van het Capitool", in de schijnwerpers bij eedaflegging

Op de beelden van 6 januari is te zien hoe Eugene Goodman door een groep indringers een trap op gejaagd wordt. Bovenaan de trap kijkt hij even naar links, waar hij opmerkt dat de deur van de Senaat nog niet afgesloten is. Hij leidde de indringers daarop naar rechts, weg van de senatoren die zich er schuilhielden, verder de trappen op, naar een grotere hal, waar andere veiligheidsagenten hen tegenhouden.

De deur van de Senaat kon amper een minuut later vergrendeld en beveiligd worden. De beelden werden heel snel verspreid in de media, de actie onthaald als een heldendaad die mogelijk vele levens gered heeft. Velen wilden er ook de symboliek in zien van een zwarte agent, alleen, die het vreedzaam opneemt tegen een groep blanke demonstranten. Een contrast, zeggen ze, met het politiegeweld tegen zwarte Amerikanen.

Vorige week dienden Congresleden van verschillende partijen al een voorstel in om Eugene Goodman te eren met de Congressional Gold Medal. Dat is een onderscheiding voor een uitzonderlijke daad met betrekking tot de veiligheid en de nationale belangen van de Verenigde Staten.