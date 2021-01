Frank Vandenbroucke (SP.A) over vaccinaties: "Geen dode stock betekent vaccinatieschema continu herzien"

In de ziekenhuizen zijn er 285.775 dosissen toegekomen, en daar komen er deze week nog eens 86.58 dosissen bij. Samen is dat 372.355. Daartegenover staat dat gisteravond ruim 142.000 mensen geregistreerd stonden als gevaccineerd. Er liggen dus nog veel vaccins in de diepvriezer. "Juist", aldus Vandenbroucke , "maar er is ongeveer geen dode stock meer."

"Er zitten in de diepvriezer geen dosissen meer die niet geprogrammeerd zijn om geleverd te worden. Natuurlijk ligt daar een enorme programmatie, omdat wij volgende week beginnen met de tweede prik."

Vandenbroucke ontkent dat we achteroplopen met vaccineren. "We zitten in het Europese peloton, u mag dat nakijken." De ontgoocheling bij het ziekenhuispersoneel over het uitstel van de eerste prik vindt de minster "uitermate begrijpelijk".

Het tekort aan vaccinatiespuiten dat Kamerlid Kathleen Depoorter (N-VA) had aangekaart, is volgens Vandenbroucke trouwens ook van de baan, want begin februari worden er 6 miljoen bijkomende spuitjes geleverd.

