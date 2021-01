Geen mondmaskerplicht in basisscholen, Dendermondse school doet het wel: "Al een tijdje. Lukt prima”

Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) is gisteren met de vakbonden en de scholenkoepels overeengekomen om het mondmasker alleen te verplichten in het 5e en 6e leerjaar, als daar coronabesmettingen zijn vastgesteld. Er komt dus geen algemene mondmaskerplicht in het Vlaamse basisonderwijs. Maar in kleuter- en basisschool VLEK in Grembergen was die plicht er al, en blijft ze ook bestaan.

De mondmaskerplicht voor alle kinderen van het 1e tot en met het 6e leerjaar, werd op de school ingevoerd meteen na de kerstvakantie. "We hadden de beslissing genomen omdat we vóór de kerstvakantie verschillende coronabesmettingen hadden", zegt directeur Luc De Mey. “28 kinderen en 3 leerkrachten waren toen besmet. We vonden het daarom nodig een mondmasker te verplichten voor iedereen: niet alleen voor de medewerkers, maar ook voor alle kinderen van 1e tot en met het 6e leerjaar. We hebben de ouders verwittigd en die aanvaarden het zo goed als allemaal. Van de 280 kinderen zijn er maar 2 die volgens de ouders een goede reden hebben om geen mondmasker te dragen, en daarin volgen we hen.”