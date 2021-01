Gent helpt Britse inwoners met nieuwe verblijfskaart door Brexit

In Gent wonen bijna 500 Britten. Dat is een kwart meer dan vijf jaar geleden toen het Verenigd Koninkrijk in een referendum heeft beslist uit de EU te stappen. De Britten in Gent krijgen van het Gentse stadsbestuur nu een brief in de bus om hun nieuwe verblijfskaart aan te vragen. Met die kaart kunnen ze in ons land blijven wonen en werken. Voor het einde van het jaar moeten ze zo’n nieuwe verblijfskaart aanvragen. En Gent wil hen daarbij helpen, zegt schepen Isabelle Heyndrickx. “In de brief staat welke stappen ze moeten ondernemen, en welke documenten ze moeten indienen om een verblijfskaart te krijgen. Velen van hen hebben zich voor hun job in Gent gevestigd en het is ook belangrijk voor de bedrijven waar ze werken dat ze hier kunnen blijven.”

Voor Britten die nog niet in Gent wonen, maar zich hier in de toekomst willen vestigen, is de situatie anders. Zij kunnen zich niet zoals vroeger vrij vestigen. Willen zij in ons land werken, dan moeten zij via een werkgever eerst een arbeidsvergunning aanvragen.