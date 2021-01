Gezin ontsnapt aan CO-dood in Schaarbeek: "Gelukkig is er één gezinslid wakker geworden"

De brandweer van Brussel kreeg vanmorgen vroeg een oproep omdat een vrouw bewusteloos in bed lag. Het bleek om verregaande CO-vergiftiging te gaan. Eén gezinslid was wakker geworden omdat het zich onwel voelde, ook de rest van het gezin voelde zich slecht. De vier bleken allemaal vergiftigd door CO-gas. Brandweer en hulpdiensten kwamen snel ter plaatse en brachten iedereen naar het ziekenhuis. Hun toestand is stabiel, ze zijn niet in levensgevaar.