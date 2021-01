Google digitaliseert 100.000 oude boeken in Antwerpen en daar komt heel wat bij kijken, ontdek hier hoe het werkt

Het is een nobel initiatief van Google om een bibliotheek te maken waar iedereen vrij over kan beschikken, maar blijft Google Books ook gratis, zoals het bedrijf nu belooft? Het is een vraag waar onderzoekers en bibliotheken mee worstelen.

"Van alle gescande boeken krijgen wij een digitale kopie die wij ook zelf zullen bewaren", verduidelijkt An Renard. "De zoekfunctie is natuurlijk de grote troef van Google Books, maar er is een soort back-up, dus we we hebben toch een garantie dat het niet verloren zal zijn."

Het allereerste resultaat uit de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience is een verder niet zo bijzondere oplijsting van openbare werken in Nederland uit 1878, dat u hier volledig kunt bekijken. De digitale collectie wordt de volgende weken en maanden stelselmatig uitgebreid.