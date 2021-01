Grungblavers overhandigen cheque van ruim 8.000 euro aan Sant'Egidio

Eric Goossens, Paul Ambach en Marc Fransen vertegenwoordigden de in totaal 12 Grungblavers toen ze deze voormiddag een cheque van 8124,74 euro gingen afgeven bij Sant'Egidio in de Kammenstraat in Antwerpen. Sant'Egidio werkt ondermeer samen met Kamiano, een restaurant voor dak- en thuislozen in Antwerpen. Elk jaar met Kerstmis kunnen ze aanschuiven aan een rijkelijk gevulde feesttafel, maar door de coronamaatregelen ging dat niet.

"We hebben wel extra voedselpakketten en geschenken aan onze mensen kunnen schenken", vertelt voorzitster Hilde Kieboom op Radio 2 Antwerpen. "We zijn er altijd van uitgegaan dat je eerst dingen moet doen en dat je er daarna altijd wel de steun voor vindt. We gaan het geld van De Grungblavers graag gebruiken voor onze kerstactie die we gedaan hebben."