Herentals koopt 11 hectare grond van Umicore: "Een mooi nieuw bos voor onze wandelaars"

Herentals wil meer groen. De stad heeft nu een akkoord met Umicore om hun gronden aan het Proostenbos over te kopen. Het gaat om een terrein van 11 hectare, dat is meer dan 20 voetbalvelden groot. "Het wordt een mooi bos aan onze stadsrand dat we toegankelijk zullen maken om te wandelen langs de vaart", vertelt schepen Stefan Verraedt (N-VA). "Als alle bomen er staan, zullen we zorgen voor picknickplaatsen en wandelpaden die aansluiten op het Olens Broek."