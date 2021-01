Podcast - "Het beleg van het Capitool, de valse revolutie"

6 januari, een dag van schande en schaamte voor Amerika. Washington DC was even Crazytown USA. Trump had het via Twitter voorspeld: ‘Big protest in DC. 6 Januari. Be there. Will be wild.’ En of het rauw en wild was. Na een rally met Trumpaanhangers gebeurde het totaal ondenkbare: de gewelddadige bestorming van het Capitool. Het hart van de Amerikaanse democratie werd ingebeukt en aangevallen. En het lijkt er meer en meer op dat het allemaal vooraf gepland was.