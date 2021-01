Horecazaken "over te nemen" in Kortrijk, Harelbeke en Kuurne

In Kortrijk, Harelbeke en Kuurne zijn 125 horecazaken over te nemen. Er hangen borden op van Immo VDB met de boodschap: "Over te nemen door de overheid". De horecazaken zijn niet echt te koop, het is wel een noodkreet van de sector. "Nu is het nog een symbolische actie, maar binnenkort mogen we echte borden aan onze zaak hangen."