Belgische stylist Tom Eerebout koos mee outfit van Lady Gaga op eedaflegging Joe Biden: "Tweetal weken aan gewerkt"

“Lady Gaga en ik werken nu al elf jaar samen. Na het optreden hebben we nog even gesproken. Of ze zenuwachtig was weet ik niet. Ik zou dat zeker en vast wel zijn.” Tom en Lady Gaga leerden elkaar kennen in London, toen hij nog assisteerde. “We hebben later altijd contact gehouden.”

Volgens Tom zal Gaga het kleed nooit meer aantrekken. “Wie weet wordt het ooit tentoongesteld op een expositie.” Tom is in het wereldje gerold door zijn vriend Joost, die als fotograaf naar Londen trok. “Een vriend van mij zocht een assistent-stylist en Lady Gaga was toen klant bij die vriend.” De rest is geschiedenis.