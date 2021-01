Jongeren in Geraardsbergen krijgen hippe mondmaskers van politie als beloning naleving coronaregels

Jongeren die vandaag en de volgende dagen in de buurt van het station van Geraardsbergen zijn en zich aan de coronamaatregelen houden, kunnen een origineel ‘Giesbaargs’ mondmasker krijgen van de politie of een jeugdwerker. Het is de beloning voor hun inspanningen om elke dag opnieuw een mondmasker op te houden. Ook korpschef Patrice De Mets was er vanmorgen bij om de eerste exemplaren uit te delen: “Ze verdienen dat toch wel. Want we kregen heel positieve berichten van scholen en jeugdwerkers bij de stad Geraardsbergen. De jongeren houden zich echt heel goed aan de mondmaskerplicht, terwijl dat niet altijd even vanzelfsprekend is.“

(Lees verder onder de foto van de korpschef die jongeren een beloning geeft)